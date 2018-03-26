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ФАС рассчитывает на принятие законопроекта о тарифном регулировании в 2018-2019 годах
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ФАС рассчитывает на принятие законопроекта о тарифном регулировании в 2018-2019 годах 

Rambler News Service 34 минуты назад
Федеральная антимонопольный служба (ФАС) надеется, что законопроект о тарифном регулировании будет принят в 2018-2019 годах, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе лекции в РЭУ имени Плеханова.
«В апофеозе всего мы надеемся, что в 2018-2019 — план 2019 мы сможем принять толстенный закон, который уже урегулирует все основные позиции тарифного регулирования», — сказал он.
Артемьев отметил, что этот закон поддержит на законодательном уровне принцип «инфляция минус», разделит тарифы на существующие на сетевые и те, которые реально необходимы сегодня для поддержания.
Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в [интервью] (https://rns.online/interviews/Zamglavi-FaS-o-Gazprome-i-rouminge-v-Krimu-2017-02-07/) RNS заявлял, что ведомство выступает за принятие закона «О тарифном регулировании», или процессуального Тарифного кодекса. Его задача — установить законодательные рамки того, как поступать с регулируемыми сферами деятельности.
«Сейчас в разных сферах по-разному относятся даже к общим базовым принципам регулирования, по-разному относятся в разных нормативно-правовых актах. Многие процессуальные вопросы не урегулированы законодательно», — пояснял Голомолзин.
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