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Исчезнувший библейский храм нашли глубоко на дне древнего озера
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Исчезнувший библейский храм нашли глубоко на дне древнего озера 

Don't Panic 34 минуты назад
Фото: Don't Panic
Странная конструкция выполнена в конической форме. Основу ее составляют базальтовые блоки и гигантские камни — по предварительным оценкам, их масса примерно 60 тысяч тонн. Диаметр строения превышает 70 метров, высота на пике — 10 метров.
Больше всего это напоминает некий монумент, возведенный на месте захоронения.
Скорее всего, в глубокой древности никакого озера в этой долине еще не было.
Тивериадское озеро в евангельском контексте известно как Геннисаретское озеро, или Галилейское море. Именно здесь, по преданию, ловили рыбу апостолы Андрей и Петр.
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