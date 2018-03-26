Исчезнувший библейский храм нашли глубоко на дне древнего озера

Странная конструкция выполнена в конической форме. Основу ее составляют базальтовые блоки и гигантские камни — по предварительным оценкам, их масса примерно 60 тысяч тонн. Диаметр строения превышает 70 метров, высота на пике — 10 метров.

Больше всего это напоминает некий монумент, возведенный на месте захоронения.

Скорее всего, в глубокой древности никакого озера в этой долине еще не было.

Тивериадское озеро в евангельском контексте известно как Геннисаретское озеро, или Галилейское море. Именно здесь, по преданию, ловили рыбу апостолы Андрей и Петр.