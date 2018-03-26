В апреле жителям многоквартирных домов придет квитанция с корректировкой

Орска и В апреле жителям Оренбурга Медногорска , чьи дома оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, квитанция за март придет с корректировкой платы за отопление по итогам 2017 года.

Напомним, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. и постановлением Правительства Оренбургской области от 18.10.2016 № 716-п, оплата за отопление на территории нашего региона взимается равными долями в течение всего календарного года. Расчет производится на основании показаний общедомовых приборов учета за предыдущий год.

То есть в течение 2017 года плата за отопление начислялась, исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии по данным приборов учета за 2016 год. Согласно федеральному законодательству, по окончании 2017 года исполнители коммунальных услуг обязаны произвести корректировку платы за отопление на основании фактических данных общедомовых приборов учета за 2017 год.

— Перерасчёт платы за тепло по итогам 2017 года коснется только жителей многоквартирных домов Оренбурга, Орска и Медногорска, оснащенных общедомовыми приборами учета, — поясняют в Оренбургском филиале «ЭнергосбыТ Плюс». — Кому-то вернут переплату за тепло, а кому-то придется доплатить, исходя из факта потребления.

Величина корректировки рассчитывается как разница между стоимостью потребленной тепловой энергии, объем которой зафиксирован общедомовым прибором учёта по итогам 2017 года, и общим размером платы за отопление, начисленной в 2017 году (исходя из факта 2016 г.). На фактический объем потребления тепловой энергии в доме влияет и температура окружающей среды, и особенности системы теплоснабжения здания. Скажется на факте потребления тепла и продолжительность отопительного периода. К примеру, в Оренбурге суммарная длительность отопительного периода в 2017 году на 7 дней больше аналогичного показателя в 2016 году. В Орске же отопительный сезон в 2017 году оказался длиннее на 10 дней.

При расчетах корректировки платы за отопление исполнитель коммунальных услуг применяет тарифы, действующие на территории региона.

Если в мартовской квитанции плата за отопление, с учётом корректировки по итогам 2017 года, превысит 25% от суммы, начисленной за аналогичный период прошлого года, то в соответствии с Правилами оказания коммунальных услуг, жители имеют право на предоставление рассрочки на срок до 12 месяцев.

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