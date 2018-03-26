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Свыше 20 тысяч вызовов поступило в «Систему — 112» в Балашихе с начала марта
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Свыше 20 тысяч вызовов поступило в «Систему — 112» в Балашихе с начала марта 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Операторы «Системы — 112» в Балашихе приняли и обработали более 20 тысяч вызовов с начала марта. Об этом сообщил глава города Сергей Юров.
«Система — 112» предназначена для обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с целью оказания срочной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, а также для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях.
С начала марта операторами «Системы — 112» в Балашихе было принято и обработано более 20 тысяч вызовов от жителей города. Чаще всего люди обращаются в скорую помощь, ГИБДД и полицию
Сергей Юров, глава Балашихи.
Он отметил, что наибольшую эффективность оперативного реагирования система показала при оказании помощи в сложных ситуациях, когда требуется участие двух и более экстренных служб.
«Система — 112» в Балашихе была создана в 2015 году. В нее поступает 82% всех вызовов экстренных оперативных служб города.
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