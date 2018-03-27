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Более 20 тыс. вызовов поступило в «Систему-112» в Балашихе с начала марта
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Более 20 тыс. вызовов поступило в «Систему-112» в Балашихе с начала марта 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Операторы «Системы-112» обработали с начала марта 2018 г. более 20 тыс. звонков жителей Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на его главу Сергея Юрова.
«С начала марта операторами «Систему-112» в Балашихе было принято и обработано более 20 тыс. вызовов от жителей города. Чаще всего люди обращаются в «скорую помощь», ГИБДД и полицию», — сказал С. Юров.
Глава Балашихи также отметил, что наибольшую эффективность оперативного реагирования «Систему-112» в Балашихе показала при оказании помощи в сложных ситуациях, когда требуется участие двух и более экстренных служб.
«Систему-112» создана для обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с целью оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, а также для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях.
«Система-112» в Балашихе работает с 2015 г. В нее поступает 82% всех вызовов экстренных оперативных служб города.
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