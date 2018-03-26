Свое участие в VII Московской конференции по международной безопасности подтвердили 850 делегатов из 95 государств

Форум проходит на регулярной основе с 2012 года, за это время он стал авторитетной площадкой для обмена мнениями по ключевым проблемам глобальной и региональной безопасности, укрепления взаимного доверия, развития сотрудничества в военной сфере.

Форум проходит на регулярной основе с 2012 года. За шесть лет мероприятие стало авторитетной площадкой для обмена мнениями по ключевым проблемам глобальной и региональной безопасности, укрепления взаимного доверия, развития сотрудничества в военной сфере.

В 2018 году на конференцию приглашены министры обороны и делегации военных ведомств из 103 государств (в том числе — из всех стран Запада), руководители девяти международных организаций.

О своем участии в форуме сообщили 31 министр обороны зарубежных государств, 14 заместителей министров обороны (начальников генеральных штабов), 5 глав международных организаций, 19 делегаций, возглавляемых руководителями департаментов, 68 зарубежных неправительственных экспертов из 34 стран, военных атташе из 19 государств.

Свое участие в VII Московской конференции по международной безопасности подтвердили 850 делегатов из 95 государств.

Главной темой предстоящей конференции станут итоги разгрома ИГИЛ Сирии и перспективы установления мира в регионе. Участникам форума предложено дать свои оценки угрозе распространения терроризма в соседние страны и международному взаимодействию в противостоянии этому вызову.

В центре внимания форума будут и другие актуальные проблемы безопасности, требующие объективного совместного анализа и определения возможных форм взаимодействия между оборонными ведомствами, как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах мира (Ближний Восток и Северная Африка, Европа, АТР, Центральная Азия, Африка, Латинская Америка).

В продолжение дискуссий о цветных революциях и информационной безопасности, состоявшихся в рамках двух предыдущих конференций, в этом году участникам форума будет предложено обсудить феномен «мягкой силы» с точки зрения её использования как инструмента решения военно-политических задач.

Программой конференции предусмотрено проведение брифинга президента МККК П. Маурера, посвященного гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке.

Наряду с участием в двухдневной деловой программе форума иностранным делегатам будет предоставлена возможность посетить военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (г. Кубинка, Московская область ).

Также с сегодняшнего дня в разделе на официальном сайте Минобороны России, посвященном VII Московской конференции по международной безопасности, будет доступна форма для аккредитации представителей российских и зарубежных средств массовой информации.