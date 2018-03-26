Воду отключат в нескольких районах Ростова-на-Дону

Отключение воды запланировано в нескольких районах Ростова-на-Дону.

Согласно информации из официальных источников, с 8.00 27 марта до 8.00 28 марта воды не будет в границах:.

С 9.00 27 марта до 9.00 28 марта запланировано отключение в границах:.

С 8.00 до 16.00 28 марта будет прекращено водоснабжение в границах:.

С 8.00 28 марта до 9.00 29 марта воду отключат в границах:.

В поселке Нахичевань подача воды будет осуществляться с пониженным давлением.

С 8.30 до 20.00 28 марта без воды останутся жители домов в границах в границах:.

Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.