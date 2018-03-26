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Воду отключат в нескольких районах Ростова-на-Дону
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Воду отключат в нескольких районах Ростова-на-Дону 

АиФ Ростов 43 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Отключение воды запланировано в нескольких районах Ростова-на-Дону.
Согласно информации из официальных источников, с 8.00 27 марта до 8.00 28 марта воды не будет в границах:.
С 9.00 27 марта до 9.00 28 марта запланировано отключение в границах:.
С 8.00 до 16.00 28 марта будет прекращено водоснабжение в границах:.
С 8.00 28 марта до 9.00 29 марта воду отключат в границах:.
В поселке Нахичевань подача воды будет осуществляться с пониженным давлением.
С 8.30 до 20.00 28 марта без воды останутся жители домов в границах в границах:.
Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.
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