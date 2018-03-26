В Новосибирскую область прилетели агрессивные чайки

Новосибирскую область прилетели первые серебристые чайки — птицы появились в окрестностях города в конце прошлой недели.

«Серебристые чайки довольно агрессивны и многочисленны. У них мощный ножницеобразный клюв, которым они могут схватывать не только рыбу, но и других живых существ подходящего размера. От них страдают другие птицы: утята, гусята, цыплята. Причём они [чайки] наращивают свою численность», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский

По словам учёного, гнездовые поселения чаек находятся на островах Обского водохранилища и около очистных сооружений в Новосибирском районе.

«25 марта, несмотря на снегопад и прохладную погоду, чайки время от времени пролетали на север поодиночке или небольшими группами до пяти птиц на значительной высоте около 200 метров над землёй над западной окраиной города», — резюмировал орнитолог.