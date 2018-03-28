В Госдуму внесли проект об ужесточении ответственности авиадебоширов

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте", — говорится в справке к документу.

Документом также планируется ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.