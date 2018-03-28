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Госдума 29 марта рассмотрит законопроект об усилении ответственности за нарушения в сфере госзакупок
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Госдума 29 марта рассмотрит законопроект об усилении ответственности за нарушения в сфере госзакупок 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты нижней палаты парламента в четверг, 29 марта, планируют рассмотреть в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект, который предлагает усилить ответственность за нарушения в сфере госзакупок. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
«Завтра на заседании Государственной думы будет рассмотрен президентский законопроект об усилении уголовной ответственности при госзакупках», — сказал А. Жуков, комментируя итоги заседания совета Госдумы.
Проект закона направлен на усиление ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Законопроект предлагает дополнить УК РФ новыми статьями «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».
Документ также подразумевает введение ответственности за «провокацию подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».
За нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными или выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, планируется наказывать штрафом до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.
За указанное нарушение, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с причинением особо крупного ущерба, предлагается ввести штраф от 200 тыс. до 1 млн руб., а в качестве максимального наказания утвердить лишение свободы до семи лет.
За подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, иного уполномоченного лица, представляющего интересы заказчика, в том числе за получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, других имущественных прав в особо крупном размере предлагается установить наказание — штраф от 2 млн до 5 млн руб. либо лишение свободы от семи до 12 лет со штрафом или без такового и с лишением права занимать определенные должности на срок до семи лет или без такового.
Также предлагается предусмотреть для таких нарушителей принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Ранее сообщалось, что профильный комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал данный законопроект к принятию в первом чтении.
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