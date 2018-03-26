В двух районах Адыгеи из-за подъема уровня воды в реках ввели режим ЧС

МАЙКОП , 26 марта. / ТАСС /. Власти Гиагинского и Шовгеновского районов Адыгеи в понедельник ввели режим ЧС из-за резкого подъема воды в реках Фарс и Чехрак и угрозы паводка, сообщил ТАСС заместитель руководителя комитета республики по ГО и ЧС Рашид Манапов.

"Пик подъема воды ночью прошел в районе станицы Дондуковской Гиагинского района, сейчас он стабилизировался и падает. Волна паводка сместилась в сторону Шовгеновского района. На данный момент есть факты выхода из русла реки Фарс, но социально значимые объекты и жилые здания, придворовые участки не подтоплены. В этих районах все службы находятся в повышенной готовности, введен режим ЧС", — сказал он.

Созданы мобильные бригады, специалисты обследуют защитные дамбы, есть необходимая техника. Электрики для предупреждения травматизма отключили некоторые трансформаторные подстанции. Угрозы населению нет, уточнил собеседник агентства.

"Гарантии, что все защитные дамбы выдержат, нет. Но мы рассчитываем на благоприятный исход. Сейчас органы местного самоуправления Шовгеновсего района контролируют ситуацию, они знают все болевые точки. Надеемся, что к концу дня, максимум — завтра утром по Фарсу обстановка стабилизируется", — добавил Манапов.

Как прокомментировала ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра республики Виктория Гусева, таяние снега и обильные осадки, выпавшие 24 марта в горах и предгорье, спровоцировали в Адыгее подъем уровня воды в реке Фарс. По прогнозам, через территорию республики пройдет очередной циклон, который вновь принесет дожди. Они будут идти все ближайшие дни различной интенсивности и с небольшими перерывами.

С 25 по 29 мая прошлого года в результате ливней в республике произошел резкий подъем уровня воды в реках Лаба, Чехрак, Фарс и Псенафа до опасных отметок. В 27 населенных пунктах Адыгеи были подтоплены более 780 жилых домов и 908 придомовых территорий. Природная стихия повредила четыре объекта жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и свыше 10 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Жители республики, чье жилье признано непригодным в результате паводка, получили 41 жилищный сертификат. Из резервного фонда правительства России выделили средства в размере 123,12 млн рублей для пострадавших.