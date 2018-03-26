Премьер обещает решить вопрос с еврономерами всего за месяц 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что может решить проблему с нерастаможенными транспортными средствами всего за месяц, если Верховная Рада предоставит ему такие полномочия, пишет Gazeta.ua.
«Если парламент примет решение разрешить правительству урегулировать этот вопрос способом принятия постановлений Кабмина, я это сделаю в течение месяца, и все будет хорошо. Решайте, либо на базе комитета или делегируйте полномочия правительства, и мы это сделаем», — ответил премьер на вопрос народного депутата Татьяны Остриковой, которая обвинила правительство в том, что оно самоустранилось от проблемы еврономеров.