Попрошайки: нужно ли им помогать?

Каждый день мы сталкиваемся с людьми, просящими милостыню: на улице, в метро, возле магазина или церкви. Кто-то проходит мимо без зазрения совести, кто-то выборочно помогает людям, а кто-то просто не может не положить копеечку, даже зная многочисленные истории о профессиональных попрошайках. Но почему?

Помогать или нет просящим милостыню? Вопрос остаётся актуальным для многих людей в разных ситуациях. Сторонники и противники уличных подаяний приводят вполне убедительные аргументы в защиту именно их точки зрения.

В основном люди делятся на две группы. Первые — те, кто в меру своих сил подаёт и помогает всем, не рассуждая и не задавая лишних вопросов. А вторые — те, кто не даёт милостыню, считая, что под видом нуждающихся и нищих орудует слишком много мошенников, которые выпрашивают деньги совсем не для того, чтобы купить на них еду или выбраться из тяжёлой ситуации. Как правило, большинство обманщиков входят в организованные сообщества, в которых весь доход распределяется между членами группы, причём сами попрошайки получают мизерную сумму.

Но есть ещё третий тип людей, испытывающих чувство стыда, когда они проходят мимо просящего о помощи. И это нормально: сказывается воспитание.

Несмотря на то что подавать милостыню — долг каждого христианина, даже РПЦ советует делать это рассудительно и по мере своих возможностей. Поэтому если вы действительно хотите оказать содействие человеку, стоит сделать это грамотно, чтобы помощь пошла действительно по назначению.

Как помогать?

Если у вас есть желание помочь человеку, просящему милостыню, но вы не уверены, что ваши деньги пойдут во благо, лучше купите ему продукты или принесите ему одежду. Мошенник, скорее всего, выдаст себя тем, что будет продолжать требовать деньги. Если бездомному необходима медицинская помощь, вызовите «Скорую» или договоритесь о приёме со знакомым врачом.

В любом случае такая нематериальная поддержка будет полезнее, и вы точно сможете понять, нужна она человеку или нет.

Кому не стоит помогать?

Среди просящих можно выделить следующие часто встречающиеся категории. Это различные инвалиды (глухонемые, ветераны Афганской или Чеченской войн). Как правило, такие люди имеют выраженные признаки того, что они нуждаются в помощи, поэтому помогать им или нет — решать вам.

Часто о помощи просят священники, собирающие «на строительство храма». В этом случае стоит проверить подлинность их слов. Иногда для этого достаточно просто поговорить с этими людьми, и всё станет ясно. Люди, просящие помощь на лечение, должны иметь подтверждающие документы. Чаще всего реально нуждающиеся сотрудничают с фондами или имеют группы в социальных сетях, где также просят о помощи. Прежде чем давать деньги — проверьте.

Однако если вы изо дня в день встречаете человека или группу людей, а тем более беременную девушку с огромным животом в течение года, то стоит задуматься, насколько они честны.

Не хватает на билет

На улице к вам может обратиться человек с просьбой оплатить ему проезд. Перед тем, как согласиться на это, опять же узнайте, куда и с какой целью он направляется, ждут ли его там. По возможности попробуйте связаться как-то с его родными. Помимо мошенничества в этом случае человек может не понимать, что он делает. Распространены случаи, когда люди с рассеянным склерозом или болезнью Альцгеймера выходят из дома и таким образом уезжают в другие города.

В любом случае помогать или нет — решать вам. Но бездумно отдавать деньги любому, кто просит о помощи, — неразумно. Это скорее можно назвать расточительностью.

Сообщение Попрошайки: нужно ли им помогать? появились сначала на Умная.