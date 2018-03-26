Ремонт улично-дорожной сети в Суходоле обойдется в 10 млн рублей 

На торги было подано две заявки.
По результатам аукциона победителем был признано ООО «ТрансСервис». Компания выполнит все необходимые работы за 10 млн рублей.
Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит выполнить ремонт улично-дорожной сети пос. Суходол ул. Чуваскина. В настоящее время на всем протяжении улицы продольный и поперечный профиль нарушен, наблюдается колейность, укрепление обочин отсутствует. Подрядчик должен будет восстановить дорожную одежду и укрепить обочины.
Работы необходимо будет выполнить в течение месяца с момента заключения контракта. По условиям контракта гарантия на на верхний слой асфальтобетонного покрытия составит пять лет, на нижний слой покрытия — восемь лет, на основание дорожной одежды — 10 лет, на земляное полотно — 15 лет, на искусственные сооружения — 10 лет, на другие элементы обустройства — два года.