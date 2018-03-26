На Ставрополье нашли тело рыбака, запутавшегося в сетях

Тело рыбака, запутавшегося в сетях извлекли из водоема в станице Расшеватской, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.

Товарищ 48-летнего рыбака из Новоалександровского района вызвал на место происшествия спасателей. Он рассказал, что видел, как с его другом произошла беда, но самостоятельно помочь ему не смог.

Позже стало известно, что местный житель подплыл на моторной лодке к расставленным накануне сетям и не справился с ее управлением. Мужчина упал в воду и тут же, запутавшись в водных ловушках, утонул.

По словам очевидца, несчастный случай произошел примерно в 06:30 утра.