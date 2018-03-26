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На Ставрополье нашли тело рыбака, запутавшегося в сетях
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На Ставрополье нашли тело рыбака, запутавшегося в сетях 

АиФ Ставрополье 46 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Тело рыбака, запутавшегося в сетях извлекли из водоема в станице Расшеватской, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.
Товарищ 48-летнего рыбака из Новоалександровского района вызвал на место происшествия спасателей. Он рассказал, что видел, как с его другом произошла беда, но самостоятельно помочь ему не смог.
Позже стало известно, что местный житель подплыл на моторной лодке к расставленным накануне сетям и не справился с ее управлением. Мужчина упал в воду и тут же, запутавшись в водных ловушках, утонул.
По словам очевидца, несчастный случай произошел примерно в 06:30 утра.
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