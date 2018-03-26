Минпромторг объявил о начале заявок на проект tax free

Заявки магазинов, которые пожелают участвовать в пилотном проекте tax free, начало принимать Министерство промышленности и торговли

Напомним, что tax free — это система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами, при выезде из страны, в которой они были приобретены.