Минпромторг объявил о начале заявок на проект tax free 

Заявки магазинов, которые пожелают участвовать в пилотном проекте tax free, начало принимать Министерство промышленности и торговли.
"На первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне локаций, определенных правительством РФ", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова. В дальнейшем география проекта будет расширена за счет включения городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Напомним, что tax free — это система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами, при выезде из страны, в которой они были приобретены.