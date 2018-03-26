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Минпромторг объявил о начале заявок на проект tax free
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Минпромторг объявил о начале заявок на проект tax free 

Российская Газета 43 минуты назад
Заявки магазинов, которые пожелают участвовать в пилотном проекте tax free, начало принимать Министерство промышленности и торговли.
"На первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне локаций, определенных правительством РФ", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова. В дальнейшем география проекта будет расширена за счет включения городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Напомним, что tax free — это система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами, при выезде из страны, в которой они были приобретены.
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