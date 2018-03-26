Отсосем в любых условиях. Водоканала получил новую спецтехнику

Новая машина «CityFlex 204» появилась в автопарке Водоканала. Современный агрегат поможет прочищать канализационные засоры в самых труднодоступных районах города. Не перегораживая проезжую часть, с возможностью работы в самых плотно застроенных районах и узких переулках.

«На карте города есть немало мест, куда наша техника просто не может подъехать по разным причинам. Например, недостаточно широкие улицы или высокий автомобильный трафик, — отмечает Виталий Кузин, начальник службы ЭКС и КНС АО «Ростовводоканал». — Приходится устранять засоры канализационных сетей не самым эффективным ручным способом, что сказывается на качестве предоставления услуги. Как правило, в этом случае требуется повторять процедуру через несколько недель»