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Отсосем в любых условиях. Водоканала получил новую спецтехнику
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Отсосем в любых условиях. Водоканала получил новую спецтехнику 

Деловое сообщество 49 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Новая машина «CityFlex 204» появилась в автопарке Водоканала. Современный агрегат поможет прочищать канализационные засоры в самых труднодоступных районах города. Не перегораживая проезжую часть, с возможностью работы в самых плотно застроенных районах и узких переулках.
«На карте города есть немало мест, куда наша техника просто не может подъехать по разным причинам. Например, недостаточно широкие улицы или высокий автомобильный трафик, — отмечает Виталий Кузин, начальник службы ЭКС и КНС АО «Ростовводоканал». — Приходится устранять засоры канализационных сетей не самым эффективным ручным способом, что сказывается на качестве предоставления услуги. Как правило, в этом случае требуется повторять процедуру через несколько недель»
Новый каналопромывочный автомобиль решит эти проблемы. Машину уже ласково прозвали «Бендером», ведь название переводится как «сгибатель». Машина способна нагнетать давление до 160 bar, и одновременно отсасывать ил и прокачивать воду для промывки линий. Кроме того, она экологичная и экономная, способна работать при низких температура до -20 градусов Цельсия. Первые такие агрегаты появились в 1997 году в Санкт-Петербурге, и до сих пор они эффективно эксплуатируются.
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