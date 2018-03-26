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Под Воронежем подросток погиб из-за селфи на вагоне поезда
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Под Воронежем подросток погиб из-за селфи на вагоне поезда 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
В Воронежской области 17-летний подросток погиб, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда.
15 марта в Кантемировскую больницу попал парень с ожогами 90% тела. Выяснилось, что его ударило током на железной дороге. Как рассказали СМИ в Мичуринском следственном отделе межрегионального следственного комитета на транспорте СК РФ, подросток забрался на стоящий в отстойнике поезд, и получил мощный разряд тока. Врачи боролись за его жизнь, но парень скончался утром 25 марта.
Напомним, в прошлом октября в городе Старый Оскол Белгородской области еще один подросток фотографировался на ж/д путях и, слезая с вагона, нечаянно схватился за электрические провода. 14-летний парень получил ожоги 60% тела.
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