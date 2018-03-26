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К ЧМ-2018 в Самаре организуют выставочный дом Коста-Рики
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К ЧМ-2018 в Самаре организуют выставочный дом Коста-Рики 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Фото: Волга Ньюс
Договоренность об этом была достигнута 19 марта в ходе визита президента Палаты по туризму и торговле Коста-Рика — Россия Эрнесто Хименеса Моралеса. В рамках встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Самарской области он рассказал о состоянии и перспективах развития республики Коста-Рика и выступил с предложением сотрудничества с ТПП СО в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, в частности, с проведением 17 июня футбольного матча между сборной Коста-Рики и сборной Сербии на территории стадиона «Самара Арена».
Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев поддержал инициативу и настроен на дальнейшее сотрудничество по данному вопросу.
Как отмечаю в релизе, выставочный дом Коста-Рики позволит привлечь внимание тур-операторов и граждан к достопримечательностям страны, а также расскажет о других возможных направлениях сотрудничества Самарской области с государством из Центральной Америки. Коста-Рика активно развивает сектор высокотехнологического производства, экологического туризма, поставки фруктов и кофе. В свою очередь страна заинтересована не только в привлечении российских туристов, но и в поставке автомобильной техники, налаживанию связей в наукоемких отраслях.
По данным ТПП СОС, Коста-Рика не имеет армии и все средства направляются на создание условий по развитию промышленности и экономики. При этом страна постоянно наращивает направление эко-туризма. Более 20% страны являются особыми экологически чистыми парками и их число растет год от года.
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