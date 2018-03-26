Госавтоинспекция решила проверить граждан на наличие задолжности

Профилактическая акция «Должник» пройдет с 26 по 30 марта.

С 26 по 30 марта 2018 года Госавтоинспекция Петрозаводска совместно с УФССП России по городу Петрозаводску проводит профилактическое мероприятие по проверке граждан на наличие неоплаченной задолженности.

Мероприятия организованы сотрудниками УФССП в помещении ОГИБДД УМВД России по адресу ул. Ленинградская, д.5, каб. 4 Проверить наличие неоплаченных административных шрафов можно в будние дни и 14.00 до 17.00.

Напомним, за неуплату административного штрафа в срок, ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Также узнать о наличии неоплаченных штрафов можно на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/