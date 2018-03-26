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Азам компьютерной грамотности научат старшее поколение жителей Сокола
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Азам компьютерной грамотности научат старшее поколение жителей Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Компьютерный класс в рамках стартовавшего в столице проекта по активному долголетию сформирован на Соколе. Жителей района старшего возраста 20 марта встретил в школе №1252 имени Сервантеса преподаватель группы Алексей Зинченко.
— Специалисты филиала «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» сформировали уже вторую группу участников проекта по компьютерному обучению, позволяющему выйти на новый информационный уровень, — рассказали в центре соцобслуживания.
Участники проекта на первом занятии не только познакомились с преподавателем, но и выбрали старосту группы. (ео)
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