«Хотят красивый город»: челябинцы выбрали парки и скверы для благоустройства в этом году

Челябинске по результатам рейтингового голосования определили парки и скверы, которые отремонтируют в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды». За объекты благоустройства проголосовала почти половина горожан.

— Получилось массовое обсуждение, — считает глава города Евгений Тефтелев . — Я сам на выборах президента 18 марта принял участие в рейтинговом голосовании и выбрал парк «Северо-Западный», потому что считаю, что это одна из точек в Челябинске, которую необходимо развивать.

Мэр добавил, что курировать благоустройство Челябинска будут две комиссии. Одну из них, по работе в парках и скверах, возглавила первый заместитель главы города Наталья Котова . Вторая комиссия проконтролирует наведение порядка во дворах. Ей будет руководить первый вице-мэр Юрий Параничев.

— Более 350 миллионов рублей на эти цели уже выделены. Работы начнутся в мае-июне, — добавил Евгений Тефтелев.

Ранее Наталья Котова поблагодарила всех челябинцев за неравнодушное отношение к любимому городу.

— 18 марта жители сделали свой выбор в пользу объектов благоустройства, — напомнила Наталья Котова. — А это значит, что они хотят видеть наш город красивым и удобным для жизни. И именно благодаря им самые востребованные общественные территории будут приведены в порядок уже в этом году.

В этом году муниципальная программа по благоустройству впервые формируется на основании заявок горожан. В течение двух месяцев челябинцы оставляли пожелания о том, какие территории нужно привести в порядок. Каждый проект прошёл общественное обсуждение.

В 2018 году отремонтируют те территории, которые набрали наибольшее количество голосов. Остальные объекты благоустроят в порядке очерёдности в последующие четыре года.

Калининский район

1-е место — парк «Никольская роща»;

2-е место — прогулочная зона на улице Университетская Набережная от улицы Молодогвардейцев и до дома № 14 по улице Университетская Набережная;

3-е место — прогулочная зона на улице 40-летия Победы между улицей Братьев Кашириных и улицей Университетская Набережная;

4-е место — улица Кирова между проспектом Победы и улицей Труда;

5-е место — зелёная зона на Салавата Юлаева (участок ограничен улицей Салавата Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова ).

Курчатовский район

1-е место — парк «Северо-Западный» (за Лыжной базой, граничит с улицами Бейвеля, Аношкина, Хариса Юсупова, Молдавской);

2-е место — лесной массив вдоль улицы Захаренко (от дома № 6б по улице Захаренко до улицы Молдавской);

3-е место — сквер на улице Молодогвардейцев;

4-е место — сквер на улице Красного Урала;

5-е место — сквер между домами № 18а на улице 40-летия Победы и № 396а по проспекту Победы — территорией школы № 41 — детским садом № 459.

Ленинский район

1-е место — парк «Плодушка» в границах улиц Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская;

2-е место — набережная озера Смолино (в районе от дома № 95 до дома № 103 на улице Новороссийской);

3-е место — сквер КПЗиС (на улице Феди Горелова);

4-е место — сквер «Первостроителей» (у домов № 60, 62, 64 на улице Гагарина);

5-е место — сквер у ДК «Станкомаш»;

6-е место — сквер «Сигнал».

Металлургический район

1-е место — сквер на улице Богдана Хмельницкого (от улицы Жукова до улицы Сталеваров);

2-е место — сквер «Юбилейный» на шоссе Металлургов (от улицы Черкасской до улицы Мира);

3-е место — сквер на шоссе Металлургов между домами № 31, 33;

4-е место — сквер «Победы» на улице Коммунистической;

5-е место — разделительный бульвар на шоссе Металлургов (от улицы Жукова до улицы Сталеваров).

Советский район

1-е место — сквер имени Колющенко на улице Доватора;

2-е место — прогулочная зона у дома № 41 на улице Плеханова;

3-е место — сквер на улице Воровского, 21;

4-е место — пляж поселка АМЗ (переулок Большой);

5-е место — сквер на улице Громова, 2 (поселок Новосинеглазово);

6-е место — прогулочная зона на пересечении улиц Октябрьской, Первомайской с переулком Дачным (возле Храма Первоапостольного князя Владимира );

7-е место — прогулочная зона у дома № 10а на улице Капитанской.

Тракторозаводский район

1-е место — детский парк им. В. В. Терешковой;

2-е место — сквер «Молодежный» (ограничен улицами Салютная, Горького, 1-й Пятилетки);

3-е место — сквер «Мамин» (на участке от дома № 1 до дома № 6 по переулку Мамина);

4-е место — парк «Дружбы» на северо-востоке района (улица Чоппа);

5-е место — общественное пространство между улицами Горького, Артиллерийской, Кудрявцева.

Центральный район

1-е место — детский парк «Алое Поле»;

2-е место — сквер на улице Академика Королева (от улицы Братьев Кашириных до улицы 250 лет Челябинску);

3-е место — бульвар на улице Воровского (от улицы Образцова до улицы Верхнеуральской);

4-е место — прогулочная зона от памятника И. В. Курчатову до улицы Худякова («Обкомка»);

5-е место — сквер на улице Тернопольской (от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой);

6-е место — мемориальный комплекс «Золотая гора».