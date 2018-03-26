Ещё
В связи с кемеровской трагедией в Самарской области пройдет проверка всех торговых центров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Польша высылает российских дипломатов
Польша высылает российских дипломатов

В связи с кемеровской трагедией в Самарской области пройдет проверка всех торговых центров 

ТРК Губерния 54 минуты назад
В понедельник, 26 марта, глава региона Дмитрий Азаров и Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили комплекс профилактических и проверочных мероприятий в крупных торгово-развлекательных объектах региона в связи с трагедией в Кемерово.
По итогам разговора принят ряд решений. В частности, будет проведена ревизия проверок всех торговых центров региона за последние годы. Там, где это необходимо, будут проведены дополнительные проверочные мероприятия на предмет исправности систем оповещения, а также систем автоматического пожаротушения там, где они установлены. Специалисты также проверят доступ к эвакуационным выходам из торговых центров.
Кроме того, поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации, еще раз выверить схемы и порядок действий персонала и служб охраны при эвакуации людей.
ТРК Губерния: последние новости
Правовое регулирование в сфере робототехники и искусственного интеллекта обсудили в Самаре На ремонт почтовых отделений в Самарской области выделят 16 млн рублей В Самарской области стартовал традиционный конкурс социальных и культурных проектов "Лукойла"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди127
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия322
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП195
Умер основатель МММ Мавроди285
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово113
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
04:14
В Кремле ответили, есть ли претензии к Тулееву
Политика Происшествия
02:23
Путин изменил график после пожара в Кемерове
Политика
00:39
Польша высылает российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение