В связи с кемеровской трагедией в Самарской области пройдет проверка всех торговых центров 

В понедельник, 26 марта, глава региона Дмитрий Азаров и Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили комплекс профилактических и проверочных мероприятий в крупных торгово-развлекательных объектах региона в связи с трагедией в Кемерово.
По итогам разговора принят ряд решений. В частности, будет проведена ревизия проверок всех торговых центров региона за последние годы. Там, где это необходимо, будут проведены дополнительные проверочные мероприятия на предмет исправности систем оповещения, а также систем автоматического пожаротушения там, где они установлены. Специалисты также проверят доступ к эвакуационным выходам из торговых центров.
Кроме того, поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации, еще раз выверить схемы и порядок действий персонала и служб охраны при эвакуации людей.