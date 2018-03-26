В связи с кемеровской трагедией в Самарской области пройдет проверка всех торговых центров

По итогам разговора принят ряд решений. В частности, будет проведена ревизия проверок всех торговых центров региона за последние годы. Там, где это необходимо, будут проведены дополнительные проверочные мероприятия на предмет исправности систем оповещения, а также систем автоматического пожаротушения там, где они установлены. Специалисты также проверят доступ к эвакуационным выходам из торговых центров.

Кроме того, поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации, еще раз выверить схемы и порядок действий персонала и служб охраны при эвакуации людей.