Это провал: на перекрёстке Ленина и Советской просел асфальт

В центре Новосибирска на перекрёстке Ленина и Советской просел асфальт.

Углубление в асфальте и стоящий рядом знак «Дорожные работы» корреспондент НГС заметил днём 26 марта.

Двумя днями ранее поблизости произошла серьёзная коммунальная авария: пересечение улицы Советской и Вокзальной магистрали затопило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, а вскоре и огромная яма. Реки воды по Советской потекли на улицу Ленина. Затопило даже магазин женской одежды и несколько баров в подвалах.

Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой сообщить, когда дорожники справятся с провалом на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Советской и восстановят просевший асфальт на Ленина.