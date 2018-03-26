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Это провал: на перекрёстке Ленина и Советской просел асфальт
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Это провал: на перекрёстке Ленина и Советской просел асфальт 

ngs.ru 57 минут назад
Фото: ngs.ru
В центре Новосибирска на перекрёстке Ленина и Советской просел асфальт.
Углубление в асфальте и стоящий рядом знак «Дорожные работы» корреспондент НГС заметил днём 26 марта.
Двумя днями ранее поблизости произошла серьёзная коммунальная авария: пересечение улицы Советской и Вокзальной магистрали затопило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, а вскоре и огромная яма. Реки воды по Советской потекли на улицу Ленина. Затопило даже магазин женской одежды и несколько баров в подвалах.
Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой сообщить, когда дорожники справятся с провалом на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Советской и восстановят просевший асфальт на Ленина.
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