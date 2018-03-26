«Налог на болванки» могут отменить

России могут отменить «налог на болванки» — компенсационные выплаты за воспроизведение в личных целях фонограмм и аудиовизуальных записей. Соответствующий законопроект 26 марта вынес на Совет Думы Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.

По действующему законодательству со стоимости чистых CD— и DVD-носителей и оборудования, с помощью которого можно осуществлять запись, взимается один процент.

Правом сбора налогов обладает Российский союз правообладателей (РСП). Именно этот фонд должен распределять собранные средства между правообладателями произведений.

По словам депутата, пользователь платит вознаграждение «и автору, и исполнителю, и изготовителю» в момент приобретения произведения. В случае с «налогом на болванки» гражданин вынужден либо платить ещё раз, так как сбор включён в стоимость носителя, либо оплачивать «теоретическую возможность» пользоваться контентом.