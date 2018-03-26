Приказ о сносе кинотеатра «Темп» дал священник сельского храма

Собственником земельного участка, где стоял кинотеатр «Темп», является бывший настоятель православного прихода, который находится в Богдановичском районе, в селе Щипачи, Олег Тарасов . Сейчас он генеральный директор организации ЖК «Есенин», которая выкупила «Темп» за 27 миллионов.

В приходе подтвердили, что раньше Олег Тарасов был настоятелем прихода, но его перевели в Белоярский район. В Каменской епархии уточнили, что сейчас Олег Тарасов является священником в Храме Елисея пророка в деревне Гусева. Он не настоятель, и, как сказали в епархии, «теперь он вряд ли когда-нибудь станет настоятелем».

«Темп» разрушили в субботу — под шумок сноса телебашни, мы вели онлайн-трансляцию с места событий и разговаривали с общественниками и рабочими. Там мы выяснили, что к будущему жилому комплексу, который здесь собираются построить, имеет отношение «Клевер Парк».

— У «Клевер Парка» несколько учредителей, и один из них имеет отношение к «Темпу», — пояснил Е1.RU источник во время сноса кинотеатра. — Качество и архитектура будущего жилого объекта будет похожа на «Клевер Парк».

В «Клевер Парке» не подтверждают, что как-то причастны к этому.

— ЖК «Клевер Парк», его застройщик и учредители не имеют отношения к данному земельному участку, — рассказали Е1.RU в пресс-службе компании.

В то же время подтверждение, что ЖК «Есенин» связан с «Клевер Парком», есть в сервисе СПАРК. Бенефициаром ЖК «Есенин» является Иван Николаевич Козырев , также он является руководителем региональной утилизирующей компании, а бенефициаром этой компании является Дмитрий Владимирович Кожевников — зависимое и аффилированное лицо ЖК «Клевер Парк».

Первый кинотеатр Уралмаша снесли по-тихому. В пятницу вокруг здания выстроили забор, хотя представитель собственника утверждал, что его ставят всего лишь для того, чтобы в заброшенное здание не лазили подростки и бездомные собаки.

Снос кинотеатра шокировал историков и общественников. Во-первых, старинные медальоны, украшавшие здание, планировали сохранить и увезти в ЕАСИ, по крайней мере так было обещано, но их уничтожили вместе с кинотеатром.

Во время сноса кинотеатра представитель собственника сначала заявил, что с самого утра рабочие аккуратно демонтировали медальоны и складывали их, чтобы передать историкам, а после того как услышал, что ничего сохранить не удалось, отказался от комментариев.

Во-вторых, историки подали заявление в управление госохраны объектов культурного наследия и попросили признать здание кинотеатра памятником архитектуры. Но собственник не стал дожидаться результатов экспертизы.

— Согласно 73 федеральному закону и 12 областному закону у нас есть 90 рабочих дней для работы с объектом, — пояснили Е1.RU в управлении госохраны объектов культурного наследия. — При этом законом нигде не установлено, что на период проведения этой процедуры на объект устанавливаются какие-либо обременения, то есть запрета на снос нет. Обременения начинаются с того момента, когда мы включаем объект в перечень объектов культурного наследия.

Несмотря на то, что «Темп» уже снесли, экспертизу не остановили — она продолжается.

Общественники написали заявление в полицию о нарушениях во время сноса, они считают, что снос был незаконным, так как на ограждениях вокруг здания не было информационного стенда.

Екатеринбурга. — Сейчас служба участковых проводит проверку, проверяется документация, опрашиваются сотрудники организации, которые проводили работы на данной территории, — рассказали Е1.RU в отделении по связям со СМИ УМВД

«Назову три персоны, кто, на мой взгляд, приговорил бывший кинотеатр к сносу.

Во-первых, сити-менеджер Александр Якоб , ответственный за происходящее в муниципалитете. Усматриваю прямую вину назначенца в том, что он не обеспечил охрану пустующих помещений. То есть допустил пожары, разгромы. Он словно специально ждал, что вандалы «добьют» достопримечательность микрорайона.

Во-вторых, Владимир Тунгусов , бывший заместитель Александра Якоба. Если подзабыли, в 2012 году после моего запроса сотрудники Центра по охране и использованию памятников обследовали заброшенный объект и признали его культурную значимость для города. Решение специалистов не устроило власти Екатеринбурга. И Тунгусов, выступая за весь «серый дом», отказался признавать «Темп» памятником.

В-третьих, Сергей Федяков , директор муниципального предприятия «Кинотеатр „Салют“», на чей баланс мэрия переписала «Темп». Не ради спасения. Федякову доверили самое «грязное», считаю, дело — продать участок с аварийной постройкой. Он справился.

По моей информации, на грядущих выборах депутатов гордумы Федякова «включат» в пул кандидатов от Тунгусова. Вот и понимай, то ли в знак благодарности за сделанное, то ли с верными кадрами у Владимира Георгиевича беда. Якобы пойдет по Ленинскому району».

Теперь увидеть легендарный кинотеатр можно только на фото и видео — например, в нашей виртуальной экскурсии, которую мы сняли всего полгода назад.