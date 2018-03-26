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Женщина в хиджабе запела от ужаса в самолете
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Женщина в хиджабе запела от ужаса в самолете 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
В соцсетях появилось видео, на котором женщина в хиджабе причитает и громко поет песни в самолете, чтобы отвлечься от плохих мыслей во время взлета и посадки. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook пользователь по имени Soheil Foroutan.
Когда воздушное судно успешно взлетело, все пассажиры смеялись и аплодировали испугавшейся мусульманке. Во время следующего ее приступа паники, когда самолет совершал посадку, они успокаивали женщину и принесли ей воды.
Видеоролик набрал почти две тысячи лайков и четыре тысячи репостов.
В июне 2016 года самолет авиакомпании Virgin America, летевший из Ньюарка в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в Денвере из-за неадекватного пассажира. Мужчина, личность которого не раскрывается, пришел в ярость из-за просьбы бортпроводника убрать свой гаджет на время взлета. В результате инцидента никто не пострадал, однако пассажиры заявили, что неадекватный мужчина испугал их.
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