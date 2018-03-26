Женщина в хиджабе запела от ужаса в самолете

В соцсетях появилось видео, на котором женщина в хиджабе причитает и громко поет песни в самолете, чтобы отвлечься от плохих мыслей во время взлета и посадки. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook пользователь по имени Soheil Foroutan.

Когда воздушное судно успешно взлетело, все пассажиры смеялись и аплодировали испугавшейся мусульманке. Во время следующего ее приступа паники, когда самолет совершал посадку, они успокаивали женщину и принесли ей воды.

Видеоролик набрал почти две тысячи лайков и четыре тысячи репостов.