«Лидеров России» пригласили на ПМЭФ-2018

Москва , 26 марта. Победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» пригласили принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 24—26 мая 2018 года.

По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова , в рамках Форума 2018 года получит развитие направление, связанное с поддержкой значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и молодых активистов со всей России

"Девиз ПМЭФ 2018 года — «Создавая экономику доверия». Мы хотим подчеркнуть, что посредством выстраивания доверительных отношений между российским и зарубежным бизнесом может быть нивелировано влияние многих негативных факторов, которые сегодня имеют место в мире. Активное обсуждение и продвижение на Форуме традиционно получат проекты в области инноваций, в сфере прорывных технологий и научных разработок и др. Вместе с тем, мы намерены уделить внимание поддержке лучших социальных, благотворительных и управленческих практик. С этой целью мы, в частности, пригласили руководителей «нового поколения» — победителей конкурса «Лидеры России» — для сотрудничества в рамках открытых на ПМЭФ форматов", — отметил он.

ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом Президента Российской Федерации. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.

Подробности на официальном сайте Форума: https://forumspb.com