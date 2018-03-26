Ещё
«Лидеров России» пригласили на ПМЭФ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Польша высылает российских дипломатов
Польша высылает российских дипломатов

«Лидеров России» пригласили на ПМЭФ-2018 

ТАСС 19 минут назад
Фото: ТАСС
Москва, 26 марта. Победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» пригласили принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 24—26 мая 2018 года.
По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова, в рамках Форума 2018 года получит развитие направление, связанное с поддержкой значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и молодых активистов со всей России.
"Девиз ПМЭФ 2018 года — «Создавая экономику доверия». Мы хотим подчеркнуть, что посредством выстраивания доверительных отношений между российским и зарубежным бизнесом может быть нивелировано влияние многих негативных факторов, которые сегодня имеют место в мире. Активное обсуждение и продвижение на Форуме традиционно получат проекты в области инноваций, в сфере прорывных технологий и научных разработок и др. Вместе с тем, мы намерены уделить внимание поддержке лучших социальных, благотворительных и управленческих практик. С этой целью мы, в частности, пригласили руководителей «нового поколения» — победителей конкурса «Лидеры России» — для сотрудничества в рамках открытых на ПМЭФ форматов", — отметил он.
ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом Президента Российской Федерации. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.
Подробности на официальном сайте Форума: https://forumspb.com
ТАСС: последние новости
Недостроенную 220-метровую телебашню демонтировали в Екатеринбурге Тульский завод "Октава" вывели из кризиса менее чем за год В индустриальном парке "Богословский" заключена первая сделка по купле-продаже участка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди127
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия322
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП195
Умер основатель МММ Мавроди285
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово113
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
04:14
В Кремле ответили, есть ли претензии к Тулееву
Политика Происшествия
02:23
Путин изменил график после пожара в Кемерове
Политика
00:39
Польша высылает российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение