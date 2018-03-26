Евгений Колтунов делает ставку в культуре не на деньги, а на умы

Сегодня, 26 марта, в Салехарде прошло совещание Совета молодых специалистов при департаменте культуры ЯНАО с участием директора департамента Евгения Колтунова.

На нем участники подвели итоги за год, определили стратегию приоритетных направлений культурной политики округа и реализацию инновационных социально-культурных проектов.

Евгений Колтунов больше ставку делает не на деньги, а на умы.

«Сегодня нужно ломать стереотипы в голове и мыслить по-новому, важно пересмотреть подходы. В сельской местности и даже в небольших городах мы являемся некими монополистами в оказании культурно-досуговых услуг, потому что нет ни боулингов, ни ресторанов, ни бильярдных. Это монополия дает нам такое широкое понимание, что нравится, то и делаем. Мы должны быть интересны жителям, населению. В решении этих проблем нам во многом поможет Арктический культурный форум», — сказал он.

Большую роль глава профильного ведомства возлагает на экспертов-практиков, прошедших пути новаторства в библиотечном деле и досуговых учреждениях. Одними деньгами проблему не решим, это процесс времени и скорости.

Евгений Колтунов отметил, что культурная отрасль на Ямале развивается по отношению к другим субъектам Федерации хорошо.