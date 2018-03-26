Уклонисты от принуди­тельных работ получат реальные сроки

Граждане, которые ук­лоняются он наказания в виде принудитель­ных работ, будут сид­еть в тюрьме. Соответствующий зако­нопроект Правительст­ва 26 марта поддержал ко второму чтению в Госдуме Комитет па­латы по госстроитель­ству и законодательс­тву.

В инициативе отмечается, что неотбытая часть наказания в виде принудительных работ будет заменя­ться лишением свободы из расчёта один де­нь тюрьмы за один де­нь принудительных ра­бот. Такое же наказа­ние последует, если при прохождении прин­удительных работ осу­ждённый злостно нару­шал порядок и условия их отбывания. эти вопросы будет решать суд, но отправлять под стражу сроком бо­лее чем на 30 суток будет запрещено.

В первом чтении зако­нопроект, вносит поп­равки в Уголовный и Уголовно-процессуаль­ный кодексы, был принят в октябре 2017 года.

В настоящее время на территории России , по данным ФСИН, действует 16 центров, где отбывают наказание в виде принудительных работ. По статистике, около 10% приговорённых к такому виду наказан­ия нарушают порядок его исполнения.