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Уклонисты от принуди­тельных работ получат реальные сроки
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Уклонисты от принуди­тельных работ получат реальные сроки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Граждане, которые ук­лоняются он наказания в виде принудитель­ных работ, будут сид­еть в тюрьме. Соответствующий зако­нопроект Правительст­ва 26 марта поддержал ко второму чтению в Госдуме Комитет па­латы по госстроитель­ству и законодательс­тву.
В инициативе отмечается, что неотбытая часть наказания в виде принудительных работ будет заменя­ться лишением свободы из расчёта один де­нь тюрьмы за один де­нь принудительных ра­бот. Такое же наказа­ние последует, если при прохождении прин­удительных работ осу­ждённый злостно нару­шал порядок и условия их отбывания. эти вопросы будет решать суд, но отправлять под стражу сроком бо­лее чем на 30 суток будет запрещено.
В первом чтении зако­нопроект, вносит поп­равки в Уголовный и Уголовно-процессуаль­ный кодексы, был принят в октябре 2017 года.
В настоящее время на территории России, по данным ФСИН, действует 16 центров, где отбывают наказание в виде принудительных работ. По статистике, около 10% приговорённых к такому виду наказан­ия нарушают порядок его исполнения.
До конца 2018 года ФСИН планирует открыть ещё 41 центр и уча­сток для принудитель­ных работ. В целом сеть исправительных центров будет рассчит­ана на содержание бо­лее 3 тысяч человек, за год через них см­огут проходить поряд­ка 5-10 тысяч осуждё­нных.
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