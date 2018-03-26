Граждане, которые уклоняются он наказания в виде принудительных работ, будут сидеть в тюрьме. Соответствующий законопроект Правительства 26 марта поддержал ко второму чтению в Госдуме Комитет палаты по госстроительству и законодательству.
В инициативе отмечается, что неотбытая часть наказания в виде принудительных работ будет заменяться лишением свободы из расчёта один день тюрьмы за один день принудительных работ. Такое же наказание последует, если при прохождении принудительных работ осуждённый злостно нарушал порядок и условия их отбывания. эти вопросы будет решать суд, но отправлять под стражу сроком более чем на 30 суток будет запрещено.
В первом чтении законопроект, вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, был принят в октябре 2017 года.
В настоящее время на территории России, по данным ФСИН, действует 16 центров, где отбывают наказание в виде принудительных работ. По статистике, около 10% приговорённых к такому виду наказания нарушают порядок его исполнения.
До конца 2018 года ФСИН планирует открыть ещё 41 центр и участок для принудительных работ. В целом сеть исправительных центров будет рассчитана на содержание более 3 тысяч человек, за год через них смогут проходить порядка 5-10 тысяч осуждённых.