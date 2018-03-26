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Аэропорт Южно-Сахалинска терпит убытки после объединения с северными аэропортами Сахалина
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Аэропорт Южно-Сахалинска терпит убытки после объединения с северными аэропортами Сахалина 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
На момент объединения всех сахалинских аэропортов в конце 2016 года АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» было безубыточным предприятием и имело положительный баланс. Однако уже с декабря 2016 года и весь 2017 год вместе с присоединенными северными аэропортами (Оха, Ноглики, Шахтерск, Зональное) предприятие получило убытки от основной производственной деятельности, компенсация которых была предусмотрена за счет субсидии из бюджета Сахалинской области.
При этом 60% прошлогодних убытков, которые компенсирует регион, составляют расходы на текущий ремонт и содержание взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах Южно-Сахалинск и Шахтерск. «В Шахтерске практически спасли ВПП, потратив более 70 млн рублей, для того чтобы обеспечить возможность выполнения полетов. В противном случае Шахтерск был бы закрыт в начале 2017 года. На аварийный ремонт ВПП в Южно-Сахалинске было направлено около 300 млн руб.», — сообщила пресс-служба АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».
В настоящее время правительство региона соблюдает условия соглашения, ведет работу по поддержанию в рабочем состоянии аэропортов области и компенсации убытков от основной деятельности, а также по уменьшению суммы субсидии на поддержание аэропортовой инфраструктуры. АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» делает встречные усилия и сокращает непроизводственные, в том числе управленческие расходы, оптимизируя численность персонала и повышая производительность труда, а также наращивает доходы от неосновной деятельности.
В настоящее время для синхронизации действий компанией подготовлен и утвержден в правительстве Сахалинской области бизнес-план на 2018-2020 годы. В соответствии с этим планом на уровень безубыточности объединенное предприятие должно выйти в 2020 году.
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