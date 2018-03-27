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Ярославский филиал АО «ПГК» проводит запрос котировок цен
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Ярославский филиал АО «ПГК» проводит запрос котировок цен 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ярославский филиал АО «ПГК» проводит запрос котировок цен для выбора организации на право заключения договора поставки оригинальных расходных материалов HP, Panasonic, XEROX, Kyosera, неоригинальных расходных материалов фирмы Hi Black, NV-Print для оргтехники НР, Samsung, Kyosera, XEROX, комплектующих и расходных материалов на период апрель — июнь 2018г.
Подробную информацию можно получить по тел. : 8 (4852) 52-04-24 (доб.57602) и на сайте АО «ПГК» www.pgkweb.ru в разделе «Клиентам и партнерам-Тендеры».
Бизнес
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