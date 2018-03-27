Ярославский филиал АО «ПГК» проводит запрос котировок цен для выбора организации на право заключения договора поставки оригинальных расходных материалов HP, Panasonic, XEROX, Kyosera, неоригинальных расходных материалов фирмы Hi Black, NV-Print для оргтехники НР, Samsung, Kyosera, XEROX, комплектующих и расходных материалов на период апрель — июнь 2018г.
Подробную информацию можно получить по тел. : 8 (4852) 52-04-24 (доб.57602) и на сайте АО «ПГК» www.pgkweb.ru в разделе «Клиентам и партнерам-Тендеры».
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