Кто поставит счетчики и кто заработает на стенах и крыше: юридические новости

Обозреватель Sobesednik.ru — о юридических новостях из сферы ЖКХ и правил работы управляющих компаний.

Законопроект о передаче обязанностей по установке счетчиков ЖКХ тем, кто снабжает население этими услугами, не прошел первое чтение в соответствующем комитете Госдумы . В этом вопросе полный хаос, и подобным инициативам не один год. 70% потребителей услуг ЖКХ счетчиков не имеют, из них 30% вынуждены из-за этого платить по повышенному тарифу. Если поправки пройдут в той или иной форме, то возложение обязанности по установке счетчиков на ресурсоснабжающие организации повлечет повышение тарифов для населения. У нас обычно за все платит конечный потребитель в той или иной форме.

Хотя, возможно, этого и не случится, ведь Правительство одобрило выделение 5 млрд на модернизацию ЖКХ, увеличив на такую сумму размер имущественного взноса РФ в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Малопонятная схема, из которой не ясно, что делать с проблемой оснащенности домохозяйств по стране индивидуальными счетчиками на газ, воду и тепло. Во всяком случае, комитет Госдумы «завернул» законопроект именно из-за отстутствия источников финансирования. Получается, из 5 млрд на ЖКХ на замену счетчиков ничего не пойдет…

Другая новость — судебная, способная стать впоследствии определяющей для целого ряда споров. Верховный суд вынес решение, согласно которому владельцы квартир в многоэтажках смогут получать плату за аренду крыш и стен — от провайдеров, которые устанавливают в домах свое оборудование для передачи сигнала.

С одной стороны, по закону россияне вроде имеют право взимать с компаний плату за аренду стен и крыш, так как они считаются общедомовым имуществом. В определении Верховного суда указано и это: компании имеют право устанавливать свое оборудование в домах только с согласия жильцов. С другой стороны, районные суды по тем или иным основаниям отказывали собственникам жилья в праве получать ренту с провайдеров.

Верховный суд в своем определении от 01.03.2018 №306-КГ17-17056 дал ответы и на другие животрепещущие вопросы. Так, управляющие компании не могут обойтись без требуемого по закону согласия жильцов во взаимоотношениях с различными компаниями.

А зарабатывать жильцам на общедомовой территории можно различными путями. Помимо провайдеров теоретически можно «пустить в дом» рекламщиков — для размещения на фасадах рекламных конструкций и вывесок; можно сдать в аренду подвальные помещения; наконец, можно распорядится и земельным участком у многоквартирного дома для размещения торгового пространства. Для этого он должен быть поставлен на кадастровый учет.

А все доходы можно пустить на снижение размера взносов по капремонту или даже освобождение от этой платы. Что, кстати, будет в полном соответствии с Жилищным кодексом.