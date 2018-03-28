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Военным ОДКБ облегчат получение разрешения на проживание в России
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Военным ОДКБ облегчат получение разрешения на проживание в России 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Семьям военнослужащих из объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) облегчат путь к получению разрешения на временное проживание в РФ.
Это позволит повысить уровень социальной защищённости членов семей военнослужащих и уточнит условия предоставления им служебных помещений.
Чтобы это стало возможным, Совет Федерации на пленарном заседании 28 марта планирует ратифицировать протокол соглашения между российским правительством и ОДКБ от 26 ноября 2007 года.
В настоящее время в ОДКБ входит 6 государств: помимо России, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Как ранее пояснил замминистра обороны РФ Николай Панков, протокол устанавливает, что члены семей военнослужащих ОДКБ, не являющиеся гражданами России или постоянно в стране не проживающие, вправе получить разрешение на временное проживание на территории государства без каких-либо ограничений на период осуществления ими своих полномочий.
Отмечается, что реализация протокола не требует дополнительных средств из федерального бюджета.
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