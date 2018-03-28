Военным ОДКБ облегчат получение разрешения на проживание в России

Семьям военнослужащих из объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) облегчат путь к получению разрешения на временное проживание в РФ

Это позволит повысить уровень социальной защищённости членов семей военнослужащих и уточнит условия предоставления им служебных помещений.

Чтобы это стало возможным, Совет Федерации на пленарном заседании 28 марта планирует ратифицировать протокол соглашения между российским правительством и ОДКБ от 26 ноября 2007 года.

Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В настоящее время в ОДКБ входит 6 государств: помимо России, это Армения

Как ранее пояснил замминистра обороны РФ Николай Панков, протокол устанавливает, что члены семей военнослужащих ОДКБ, не являющиеся гражданами России или постоянно в стране не проживающие, вправе получить разрешение на временное проживание на территории государства без каких-либо ограничений на период осуществления ими своих полномочий.

Отмечается, что реализация протокола не требует дополнительных средств из федерального бюджета.