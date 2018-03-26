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Семьям военных из штаба ОДКБ будет проще получить временное проживание в РФ
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Семьям военных из штаба ОДКБ будет проще получить временное проживание в РФ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Семьям военнослужащих из объединённого штаба ОДКБ станет проще получить разрешение на временное проживание в России. Ратификацию соответствующего Протокола поддержали члены Комитета Совета Федерации по международным делам.
Ратификация Протокола повысит уровень социальной защищённости членов семей военнослужащих Объединённого штаба, не являющихся гражданами РФ. Также документ уточняет условия предоставления служебных помещений Объединённому штабу.
«Протокол подлежит ратификации, поскольку содержит иные правила, чем предусмотренные федеральными законами в части, касающейся предоставления членам семей военнослужащих Объединённого штаба право получить без ограничений временное разрешение на проживание в России на период службы в Объединённом штабе ОДКБ», — сказал на заседании комитета в понедельник заместитель министра обороны статс-секретарь Николай Панков.
Реализация Протокола не требует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что документ создаёт надлежащие условия для деятельности объединённого штаба ОДКБ и отвечает интересам безопасности России.
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