Семьям военных из штаба ОДКБ будет проще получить временное проживание в РФ

Ратификация Протокола повысит уровень социальной защищённости членов семей военнослужащих Объединённого штаба, не являющихся гражданами РФ. Также документ уточняет условия предоставления служебных помещений Объединённому штабу.

«Протокол подлежит ратификации, поскольку содержит иные правила, чем предусмотренные федеральными законами в части, касающейся предоставления членам семей военнослужащих Объединённого штаба право получить без ограничений временное разрешение на проживание в России на период службы в Объединённом штабе ОДКБ», — сказал на заседании комитета в понедельник заместитель министра обороны статс-секретарь Николай Панков.