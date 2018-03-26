Ещё
ВС запретил выпускать бездомных собак и кошек на волю после стериализации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Польша высылает российских дипломатов
Польша высылает российских дипломатов

ВС запретил выпускать бездомных собак и кошек на волю после стериализации 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ признала не незаконными региональные нормы, позволяющие выпускать безнадзорных животных после стериализации обратно на волю.
В ВС была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Пермского краевого суда по иску прокуратуры к правительству региона. Надзорный орган оспорил краевые Правила отлова, регистрации, учета и содержания безнадзорных животных. Этим документом устанавливалось, что после двух месяцев пребывания в пункте временного содержания безнадзорные животные, если они не возвращены владельцам, подлежат передаче заинтересованным лицам либо в приют для дальнейшего содержания. В случае отказа приюта принять отловленных собак, кошек, а также отсутствия возможности передать их заинтересованным лицам, кастрированных (стерилизованных) животных следует выпускать в среду обитания в месте отлова.
Прокуратура указывала на то, что краевые власти вышли за пределы своей компетенции, поскольку в соответствии с федеральным законодательством в полномочия субъектов РФ входит лишь отлов и содержание безнадзорных животных. Кроме того, возврат безнадзорных животных в среду обитания, в том числе и после проведения ветеринарно-санитарных мероприятий, не допускается санитарными и ветеринарными правилами.
Суд удовлетворил иск, признав оспариваемое положение недействующим со дня вступления судебного акта в законную силу. ВС РФ по результатам рассмотрения жалобы оставил это решение без изменения.
Legal.Report: последние новости
В прокуратуру не будут брать юристов с плохим характеров Судят адвоката, пытавшуюся отхватить собственность у родственников Лужкова Legal.Report узнал новые подробности уничтожения "Югры"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди132
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия328
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП197
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово114
Умер основатель МММ Мавроди286
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
08:28
Песков призвал не спешить с версиями пожара в Кемерове
Политика
01:07
В Совфеде не будут менять законодательство из-за Кемерово
Политика
04:14
В Кремле ответили, есть ли претензии к Тулееву
Политика Происшествия
02:23
Путин изменил график после пожара в Кемерове
Политика
00:39
Польша высылает российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение