ВС запретил выпускать бездомных собак и кошек на волю после стериализации

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ признала не незаконными региональные нормы, позволяющие выпускать безнадзорных животных после стериализации обратно на волю.

В ВС была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Пермского краевого суда по иску прокуратуры к правительству региона. Надзорный орган оспорил краевые Правила отлова, регистрации, учета и содержания безнадзорных животных. Этим документом устанавливалось, что после двух месяцев пребывания в пункте временного содержания безнадзорные животные, если они не возвращены владельцам, подлежат передаче заинтересованным лицам либо в приют для дальнейшего содержания. В случае отказа приюта принять отловленных собак, кошек, а также отсутствия возможности передать их заинтересованным лицам, кастрированных (стерилизованных) животных следует выпускать в среду обитания в месте отлова.

Прокуратура указывала на то, что краевые власти вышли за пределы своей компетенции, поскольку в соответствии с федеральным законодательством в полномочия субъектов РФ входит лишь отлов и содержание безнадзорных животных. Кроме того, возврат безнадзорных животных в среду обитания, в том числе и после проведения ветеринарно-санитарных мероприятий, не допускается санитарными и ветеринарными правилами.

Суд удовлетворил иск, признав оспариваемое положение недействующим со дня вступления судебного акта в законную силу. ВС РФ по результатам рассмотрения жалобы оставил это решение без изменения.