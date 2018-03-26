Около 60 муниципальных автодорог планируют отремонтировать в Пушкинском районе в 2018 г

В текущем году в Пушкинском районе планируют отремонтировать около 60 муниципальных автомобильных дорог, работы будут завершены до конца сентября, сообщил в понедельник директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Кургузов на заседании коллегии при главе Пушкинского района.

По данным Пушкинского информагентства, предварительный адресный перечень муниципальных автодорог, подлежащих ремонту с привлечением денежных средств из Дорожного фонда Московской области в 2018 году, сформирован на основании предложений городских и сельских поселений, а также учитывая пожелания жителей и итоги голосования на портале «Добродел».

«В адресный перечень ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вошли 57 автодорог протяженностью более 28 километров. В Пушкине планируется отремонтировать 13 автодорог, в Тарасовском — 10, Зеленоградском — 8, Ашукино — 7, Черкизово , Ельдигинском и Царевском — по 5, в Правдинском — 2, в Лесном — 1. Срок выполнения плана ремонтных работ на всех дорогах — II-III кварталы 2018 года», — сказал Кургузов.

По сведениям агентства, на территории Пушкинского района ГБУ МО «Мосавтодор» планирует отремонтировать 14 автомобильных дорог регионального значения общей площадью 204,4 тысячи квадратных метров.