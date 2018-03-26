Ремонтные работы на мостах в Петербурге начнутся с Литейного и Дворцового

Государственная административно-техническая инспекция готовится к замене асфальтового покрытия на одном из главных мостов города.

Монтаж на Дворцовом мосту станет причиной частичного ограничения движения с 1 по 3 апреля и с 7 по 13 апреля.

Ремонтные работы также пройдут на Литейном мосту. Он будет временно недоступен для проезда с вечера 6 апреля до раннего утра 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Невский проспект отремонтируют впервые за 10 лет.