Ремонтные работы на мостах в Петербурге начнутся с Литейного и Дворцового 

Государственная административно-техническая инспекция готовится к замене асфальтового покрытия на одном из главных мостов города.
Монтаж на Дворцовом мосту станет причиной частичного ограничения движения с 1 по 3 апреля и с 7 по 13 апреля.
Ремонтные работы также пройдут на Литейном мосту. Он будет временно недоступен для проезда с вечера 6 апреля до раннего утра 9 апреля.
Ранее сообщалось, что Невский проспект отремонтируют впервые за 10 лет.
Также Пятый канал сообщал, что в Петербурге благоустроят 40 пешеходных зон в ближайшие четыре года.