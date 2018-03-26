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Ремонтные работы на мостах в Петербурге начнутся с Литейного и Дворцового
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Ремонтные работы на мостах в Петербурге начнутся с Литейного и Дворцового 

RT на русском 1 час назад
Фото: Диалог
Государственная административно-техническая инспекция готовится к замене асфальтового покрытия на одном из главных мостов города.
Монтаж на Дворцовом мосту станет причиной частичного ограничения движения с 1 по 3 апреля и с 7 по 13 апреля.
Ремонтные работы также пройдут на Литейном мосту. Он будет временно недоступен для проезда с вечера 6 апреля до раннего утра 9 апреля.
Ранее сообщалось, что Невский проспект отремонтируют впервые за 10 лет.
Также Пятый канал сообщал, что в Петербурге благоустроят 40 пешеходных зон в ближайшие четыре года.
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