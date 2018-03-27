ВС ограничил срок проведения повторных выездных проверок

Акционерное общество в 2013 году скорректировало отчетность по прибыли организации за 2010 год, увеличив размер внереализационных расходов. Выездная налоговая проверка подтвердила обоснованность исправлений. Однако спустя два года, в 2015м, инспекция снова назначает проверку документов общества за 2010 год на основании все тех же, уже подтвержденных уточнёнок.

Предприятие обратилось с жалобой на такое решение налоговой, но ни ФНС , ни суды первых инстанций позицию компании не поддержали. Однако Верховный суд РФ увидел в сложившейся ситуации основания для рассмотрения жалобы судебной коллегией по экономическим спорам.

В своем определении судьи отметили, что право налогоплательщиков подавать уточненные декларации

не ограничено во времени. Налоговые органы при этом имеют полномочия проверять корректируемые периоды, трехлетнее ограничение на проверки в такой ситуации не действует.

Как подчеркивает коллегия, это не означает, что повторная проверка может быть инициирована когда угодно после подачи корректировок, без учета разумности ее проведения по прошествии длительного времени. Налогоплательщик должен иметь возможность предвидеть последствия своих действий, для этого его налоговые обязанности должны быть прогнозируемы.

ВС приводит постановление КС РФ от 16.07.2004 № 14-П и постановление Президиума ВАС РФ от 18.03.2008 № 13084/07 как подтверждение устоявшейся судебной практики о необходимости временного ограничения мер налогового контроля.

При назначении повторной выездной проверки, делает вывод коллегия, нужно учитывать широкий круг обстоятельств, например:

— почему у налоговой не возникли сомнения в заявленных налогоплательщиком сведениях раньше;

— есть ли риск поставить проверяемого в беззащитное положение в виду четырехлетнего срока хранения документов;

— совершались ли налогоплательщиком попытки противодействовать контролю.

При этом доказывать разумность отсрочки проведения контролирующих мероприятий надлежит налоговому органу. В рассматриваемом споре повторная выездная налоговая проверка назначена спустя 1 год 10 месяцев после представления декларации, что оценивается судом как значительный срок. При этом ФНС никаких доводов в обоснование своего решения не предоставила.

Без оценки разумности срока, в данной ситуации выводы нижестоящих судов ВС счел неправомерными.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.