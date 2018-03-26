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Пенсионеры района Лефортово займутся гимнастикой и скандинавской ходьбой в спортцентре МЭИ
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Пенсионеры района Лефортово займутся гимнастикой и скандинавской ходьбой в спортцентре МЭИ 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Люди старшего возраста смогут заняться гимнастикой, скандинавской ходьбой и общей физической подготовкой в спортивном центре Московского энергетического института в районе Лефортово.
Это стало возможным благодаря стартовавшему пилотному проекту Правительства Москвы по активному долголетию для представителей старшего поколения.
— Проект поможет москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие, — сообщили в МЭИ. — В нашем спортивном центре пожилые москвичи смогут заниматься суставной и китайской гимнастикой, скандинавской ходьбой, общей физической подготовкой.
Более подробно узнать о бесплатных услугах, предлагаемых в рамках пилотной программы, а также записаться на занятия можно в филиале «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый» по адресу: улица Госпитальная, дом 6. С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте www.mpeisport.ru или задать интересующие вопросы по услугам по телефонам: 8 (495) 362-79-24 и 8 (495) 362-70-23.
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