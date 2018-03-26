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Лавров отметил актуальность диалога с зарубежным обществом
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Польша высылает российских дипломатов
Польша высылает российских дипломатов

Лавров отметил актуальность диалога с зарубежным обществом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил актуальность наращивания диалога с зарубежной общественностью в условиях усиливающейся антироссийской кампании.
"Сегодня мы все являемся свидетелями усиливающейся антироссийской кампании, непрекращающегося стремления дискредитировать Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику. И в этих условиях работа по наращиванию диалога с широкой зарубежной общественностью с тем, чтобы внести в наши контакты с зарубежными коллегами правду, приобретает особое значение", — сказал Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
По его словам, МИД РФ приветствует усилия фонда по углублению межобщественного диалога в рамках евразийской интеграции, по вовлечению в этот процесс новых НКО, экспертов из России и государств ЕАЭС.
"Когда наш президент выдвигает концепцию большой Евразии, большого евразийского проекта, мы постоянно подчеркиваем, что на ряду с уже проявившими интерес к этому процессу странами-участницами ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, двери всегда открыты для подключения к нему и Европейского Союза в контексте налаживания равноправных, взаимовыгодных связей, которые будут опираться на баланс интересов", — сказал глава МИД.
По его словам, «было бы недальновидным продолжать отказываться использовать эти очевидные сравнительные преимущества в высококонкурентном мире».
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