Калининградец стал серебряным призёром Кубка России по спортивному ориентированию

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отборочные всероссийские соревнования для участия в чемпионате Европы проводились в Сочи и собрали на спринтерских городских дистанциях свыше 500 представителей из разных регионов России

Одним из лучших в общем зачёте и индивидуальных критериях стал калининградский мастер спортивного ориентирования, бронзовый призёр мирового кубка мира прошлого года Дмитрий Наконечный из посёлка Люблино.

«Атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и воспитанник светловской муниципальной спортивной школы олимпийского резерва три дня подряд становился призёром отдельных этапов и стал вторым в итоговом протоколе«, — отметили в пресс-службе.

Наконечный уступил победителю 36 секунд, опередив ближайшего из оставшихся 82 преследователей на полминуты. Интересно, что калининградец взошёл на пьедестал почёта между двумя заслуженными мастерами спорта России, многократными чемпионами Европы и мира, показав лучшую среднюю скорость всего турнира.

В мае талантливый спортсмен планирует принять участие в спринтерском чемпионате континента на территории Швейцарии

Фото: пресс-служба регионального правительства