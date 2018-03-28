Ещё
Калининградец стал серебряным призёром Кубка России по спортивному ориентированию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Калининградец стал серебряным призёром Кубка России по спортивному ориентированию 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отборочные всероссийские соревнования для участия в чемпионате Европы проводились в Сочи и собрали на спринтерских городских дистанциях свыше 500 представителей из разных регионов России.
Одним из лучших в общем зачёте и индивидуальных критериях стал калининградский мастер спортивного ориентирования, бронзовый призёр мирового кубка мира прошлого года Дмитрий Наконечный из посёлка Люблино.
«Атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и воспитанник светловской муниципальной спортивной школы олимпийского резерва три дня подряд становился призёром отдельных этапов и стал вторым в итоговом протоколе«, — отметили в пресс-службе.
Наконечный уступил победителю 36 секунд, опередив ближайшего из оставшихся 82 преследователей на полминуты. Интересно, что калининградец взошёл на пьедестал почёта между двумя заслуженными мастерами спорта России, многократными чемпионами Европы и мира, показав лучшую среднюю скорость всего турнира.
В мае талантливый спортсмен планирует принять участие в спринтерском чемпионате континента на территории Швейцарии.
Фото: пресс-служба регионального правительства
Вести Калининград: последние новости
Гурьевский водоканал снова оставил жителей города без воды Балтийск присоединился к всероссийской программе «Самбо в школу» В Балтийске голосуют за самый удачный проект благоустройства общественной территории
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1049
Названо окончательное число погибших в Кемерово122
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово107
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»22
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»182
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:54
Москва готова к весеннему паводку
Новости Москвы
03:01
Названа дата таяния снега в Москве
Погода Новости Москвы
04:19
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»
В мире
01:07
Останкинская башня выключила подсветку
Новости Москвы
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
02:17
В России начался траур по жертвам в Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение