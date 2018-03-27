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Заключены контракты на ремонт дорог в Нижегородской области
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Заключены контракты на ремонт дорог в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижегородской области заключены контракты с подрядчиками на выполнение ремонта дорог в 2018 году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог», работы будут выполняться в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в срок до 31 августа.
Согласно данным министерства транспорта автомобильных дорог Нижегородской области, в текущем году планируется отремонтировать 19 участков трасс в Княгининском, Вачском, Богородском, Кстовском, Балахнинском районах, а также в Чкаловске, Дзержинске и на Бору. Общие затраты на ремонт составят 766 миллионов рулей, которые выделят из областного бюджета.
По словам министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадима Власова, за выполнением федеральной программы по ремонту дорог будет осуществляться строгий контроль. Каждый нижегородец сможет оставить отзыв, жалобу или предложение, касающиеся выполненного ремонта, на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог или в соцсети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород».
Напомним, Панов потребовал проверить ход аукционов на ремонт дорог в Нижнем Новгороде.
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