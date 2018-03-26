Кто «дышал на ладан» на самом деле

Обычно идиома «дышать на ладан» употребляется в отношении вещей или людей в очень плохом, безнадёжном состоянии. Это выражение вошло в русский язык из церковной практики.

Ладан — это особая древесная смола, которая при нагревании источает сильный аромат. Издревле она собиралась в странах Средиземноморья, Ближнего Востока и в Индии , и считалась очень дорогой. Обычно ладан приносили в дар царям — именно его волхвы преподнесли его в дар Младенцу Христу.

Он использовался ещё в обрядах языческих культов, а раннехристианский писатель Тертуллиан упоминает, что первые христиане использовали ладан при обряде погребения. Сейчас в храмах на богослужении по большей части используют для каждения фимиам — то есть, ладан с ароматическими добавками.

Каждение имеет символическое значение — дым ладана символизирует людские молитвы, возносимые к Богу. В народе считалось, что этот запах способен прогнать нечистую силу, отсюда пошла и другая поговорка «боится, как чёрт ладана».

России с давних пор тоже использовали ладан при богослужении — как общем, так и частном. Так, над тяжело больным и умирающим человеком принято было совершать Таинство соборования, а затем исповедовать и причащать.

Как правило, священник во время совершения таинства возле больного совершал каждение ладаном. Вероятно, именно от этого обычая и пошло выражение «дышать на ладан» — то есть, быть при смерти, еле дышать.

Сейчас это словосочетание употребляется как в отношении людей, так и в отношении предметов. Со временем, возможно, в силу того, что церковные традиции надолго ушли из жизни нескольких поколений, фразеологизм стал чаще использоваться именно при разговоре о неодушевленных предметах.

Видимо, именно поэтому позже в разговорной речи он и вовсе трансформировался в новую идиому — «дышать наладом»: дескать, только ремонтом и живёт, наладил механизм — снова работает, до следующей починки.