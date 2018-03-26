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В центре Волгограда из-за старых балконов начался каменный дождь
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В центре Волгограда из-за старых балконов начался каменный дождь 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
С балконов дома на проспекте Ленина, 15 начали сыпаться большие камни. Прохожие, едва не поймавшие рухнувший валун, пожаловались в управляющую компанию.
— Сегодня утром я проходил мимо дома на проспекте Ленина, 15. Хорошо, что боковым зрением успел заметить падающие камни и летящие вниз куски отсыревшей штукатурки, — рассказывает волгоградец Владимир Сиволапов. — Спустя какое-то время строительный мусор кто-то заботливо сгреб в одну сторону. Бригады рабочих, которая бы начала заделывать сыплющиеся на голову балконы, по-прежнему нет.
В аварийном отделе управляющей компании ООО «Уютный город», которая обслуживает дом в самом центре города, ответили, что на место уже выехала аварийная бригада. Между тем, на официальном сайте УК написано, что капитальный ремонт проблемного дома начнется лишь в 2025 году.
На рушащиеся балконы пожаловались и жители дома № 13 по улице Мира. В конце прошлого года с третьего этажа рухнула бетонная плита. По словам местных жителей, коммунальщики предложили им самостоятельно подлатать свои балконы. В управляющей компании добавили, что ремонт в доме, который считается объектом культурного наследия, может обойтись в круглую сумму. Капитальный ремонт дома назначен на 2031 год.
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