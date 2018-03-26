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Кто из дачников может лишиться своих домов? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
В ближайшее время Госдумой во втором чтении будет рассмотрен законопроект, направленный на защиту прав владельцев легально возведённых самовольных построек. Предполагается, что документ будет дополнен нормами, корректирующими понятие самовольной постройки. Также предлагается внести в Гражданский кодекс норму, позволяющую при неисполнении хозяином участка решения о сносе или реконструкции в срок лишать собственности на землю. Минимальный срок для сноса устанавливается в три месяца, а на перестройку — от 6 месяцев до 3 лет.
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