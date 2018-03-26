Следователи не смогут обращаться к суду для продления подследственному срока ареста, не предоставив определённых доказательств.
Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс 26 марта рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по государственному строительству и законодательству. Автором инициативы выступил Верховный суд России.
В настоящее время следователи могут просто прийти в суд и попросить подержать арестантов за решёткой ещё несколько месяцев, пока они занимаются их уголовными делами. Если за этот период следствие не закончится, то необходимо опять продлевать как срок следствия, так и срок ареста.
Однако фиксируются случаи, когда следователи злоупотребляют должностным положением и длительное время не работают с делом, пока подследственный проводит время под арестом.
Если законопроект будет принят и станет законом, то следователям придётся представить перечень всех мероприятий, которые они планируют осуществить по делу и пояснить, почему они не были совершены в установленные сроки, пока обвиняемый находился под стражей.
В настоящее время излагать основания следователи должны в случае, когда решается вопрос об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу. Верховный суд выступает в пользу продления этой меры.