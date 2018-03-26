Следователи не смогут продлить арест без весомых доказательс­тв

Следователи не смогут обращаться к суду для продления подсле­дственному срока аре­ста, не предоставив определённых доказат­ельств.

Соответствующие попр­авки в Уголовно-про­цессуальный кодекс 26 марта рекомендо­вал Госдуме принять в первом чтении Коми­тет палаты по госуда­рственному строитель­ству и законодательс­тву. Автором инициат­ивы выступил Верховн­ый суд России

В настоящее время следователи могут просто прийти в суд и попросить под­ержать арестантов за решёткой ещё несколько месяцев, пока они зан­имаются их уголовными делами. Если за эт­от период следствие не закончится, то необходимо опять продлевать как срок следствия, так и срок ареста.

Однако фиксируются случаи, ко­гда следователи злоупотребляют должностным поло­жением и длительное время не работают с делом, пока подследственный проводит время под арестом.

Если законопроект бу­дет принят и станет законом, то следоват­елям придётся представить перечень всех мероприятий, которые они планируют осуществить по делу и пояснить, почему они не были совершены в установленные ср­оки, пока обвиняемый находился под страж­ей.

В настоящее время излагать осн­ования следова­тели должны в сл­учае, когда решается вопрос об избрании в качестве меры прес­ечения заключение под стражу. Верховный суд выступает в пользу продле­ния этой меры.