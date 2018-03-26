Центр развития перспективных технологий начал производство оборудования для маркировки лекарств

«Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) начал выпуск и поставки оборудования для маркировки лекарственных препаратов. Оборудование для сериализации и агрегации производится на мощностях Ростеха в Калуге (Калугаприбор), потенциальные потребители оборудования — не только производители, но и дистрибьюторы фармпродукции», — говорится в сообщении.

ЦРПТ был создан в 2017 году, компания является единым оператором эксперимента по маркировке табачной продукции, организует локализацию производства оборудования для маркировки лекарств, производит фискальные накопители для онлайн-касс.

50% ЦРПТ принадлежит USM Holdings, 25% — госкорпорации «Ростех» и 25% «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.