Ещё
Центр развития перспективных технологий начал производство оборудования для маркировки лекарств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Польша высылает российских дипломатов
Польша высылает российских дипломатов

Центр развития перспективных технологий начал производство оборудования для маркировки лекарств 

Rambler News Service 1 час назад
«Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) начал выпуск и поставки оборудования для маркировки лекарственных препаратов. Оборудование для сериализации и агрегации производится на мощностях Ростеха в Калуге (Калугаприбор), потенциальные потребители оборудования — не только производители, но и дистрибьюторы фармпродукции», — говорится в сообщении.
ЦРПТ был создан в 2017 году, компания является единым оператором эксперимента по маркировке табачной продукции, организует локализацию производства оборудования для маркировки лекарств, производит фискальные накопители для онлайн-касс.
50% ЦРПТ принадлежит USM Holdings, 25% — госкорпорации «Ростех» и 25% «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.
Rambler News Service: последние новости
Власти Свердловской области могут оштрафовать УГМК в случае сноса телебашни в Екатеринбурге Мэй представила ЕС «определенные доказательства» по «делу Скрипаля» «Синема парк» и «Формула кино» проведут проверку безопасности после трагедии в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди132
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия328
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП197
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово114
Умер основатель МММ Мавроди286
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
08:28
Песков призвал не спешить с версиями пожара в Кемерове
Политика
01:07
В Совфеде не будут менять законодательство из-за Кемерово
Политика
04:14
В Кремле ответили, есть ли претензии к Тулееву
Политика Происшествия
02:23
Путин изменил график после пожара в Кемерове
Политика
00:39
Польша высылает российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение