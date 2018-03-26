Ради превращения в Барби юная модель чуть не умерла

Эта модель в своих попытках походить на куклу Барби едва не умерла. Она начала откладывать деньги на пластические операции в возрасте 16 лет, после того, как у неё появилась одержимость кукольной внешностью. Проживающая в Австралии Аманда Ахола с 16 лет начала откладывать деньги на пластику, поскольку у неё появилась одержимость ненатуральной кукольной внешностью. Через 5 лет и 4 пластических операции она смогла достичь размера груди своей мечты и внешности живой Барби. Впрочем, это стоило ей 35 000 австралийских долларов. 21-летняя уроженка Финляндии чуть не умерла после своего последнего по времени увеличения груди, когда она столкнулась с судорожным припадком и отеком мозга. Девушка признается, что даже не помнит случившегося. У неё остались лишь отрывочные воспоминания о том, как она идёт в операционную, и уже о том, как она просыпается в палате.

Рядом с ней в тот момент стояли мама и бойфренд, которые спрашивали Аманду о том, узнаёт ли она их. В результате, девушке потребовалось провести в больнице целую неделю. Но теперь все пластические операции позади, как утверждает Аманда. Свое третье по счету увеличение груди она оплатила с помощью поклонника старшего возраста, которого отыскала на Instagram. Аманда рассказывает, что очень агрессивно копила деньги на операции, откладывая из доходов модели, ведущей «живые» трансляции по интернету, а также от публикаций в Instagram. Отметим, что в мире существует уже целая популяция так называемых живых Барби. Одной из самых знаменитых является украинская модель Виктория Лукьянова. Сама она, впрочем, утверждает, что никогда не прибегала к помощи пластической хирургии, а свой кукольный вид Вика объясняет умелым макияжем и природными особенностями внешности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)