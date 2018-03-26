Субботники начнут проводить на Урале с 1 апреля

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении субботников с 1 по 30 апреля. За это время частным и государственным организациям нужно будет убрать подведомственные территории и организовать вывод мусора на свалки.

Глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов рассказал, что субботники давно являются доброй традицией, которая призвана сделать города и села чище.

Особенно это важно сегодня, когда регион приступил к реализации масштабной программы по формированию комфортной городской среды. Субботник — хороший повод начать это большое дело с самого малого: наведения чистоты не только на улицах и площадях городов, но и в своих дворах и придомовых территориях», — отметил Смирнов.