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Субботники начнут проводить на Урале с 1 апреля
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Субботники начнут проводить на Урале с 1 апреля 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении субботников с 1 по 30 апреля. За это время частным и государственным организациям нужно будет убрать подведомственные территории и организовать вывод мусора на свалки.
Глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов рассказал, что субботники давно являются доброй традицией, которая призвана сделать города и села чище.
Особенно это важно сегодня, когда регион приступил к реализации масштабной программы по формированию комфортной городской среды. Субботник — хороший повод начать это большое дело с самого малого: наведения чистоты не только на улицах и площадях городов, но и в своих дворах и придомовых территориях», — отметил Смирнов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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